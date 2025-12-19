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Президент обозначил топ-10 основных направлений на пятилетку

19 декабря 2025 07:42
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Основной документ, подлежащий утверждению высшим представительным органом народовластия, – программа социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обозначил топ-10 основных направлений на пятилетку-2

Она нацелена на переход к новому качеству жизни каждого белоруса с развитием высокотехнологичной экономики. Говоря о ее приоритетах и задачах на пятилетку, накануне Президент обозначил топ-10 основных направлений.

Это стратегия страны, устремленной в будущее, подчеркнул Александр Лукашенко. И в достижении высоких целей важно участие каждого белоруса, отдельного предприятия или отрасли. Не стоит забывать о бережливости и качестве. 

Это путь к нашему полному технологическому суверенитету. Особое внимание – развитию регионов. Среди приоритетов, которым ранее уделялось не такое пристальное внимание, – это в первую очередь туризм.

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко

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