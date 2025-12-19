Макрон заявил, что Европе надо было бы возобновить диалог с Путиным

Французский президент Эммануэль макрон заявил, что европейским странам следует возобновить диалог с лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
По его мнению, Европе и Украине нужно выработать формат полноценных переговоров, иначе обсуждения будут проходить только в рамках ЕС, а отдельные посредники продолжат самостоятельно вести переговоры с РФ.
Макрон отметил, что Брюссель намерен продолжать поддерживать Украину, но в то же время необходимо искать пути восстановления прямого диалога с Москвой.
В июле прошел первый за три года телефонный разговор между президентами России и Франции. Они обсудили обстановку вокруг Украины, напряженные отношения между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по иранским ядерным объектам. Главы государств договорились поддерживать связь по ближневосточным вопросам.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил тогда, что разговор был содержательным. По сообщениям французской стороны, Париж намерен продолжать сотрудничество с Москвой.
Фото: pixabay