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Комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую точку от Земли

19 декабря 2025 10:05
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Комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую точку от Земли-0

По расчетам, межзвездный объект 3I/ATLAS прошел свою ближайшую к Земле точку на дистанции примерно 269 миллионов километров. Об этом пишет ТАСС.

При этом отмечается, что это огромное расстояние по земным меркам, но незначительное в масштабах межзвездного пространства.

Следующий значимый этап его пути – сближение с Юпитером, которое должно состояться 16 марта, когда объект пройдет примерно в 53 млн километров от планеты. Во второй половине следующего года 3I/ATLAS выйдет за орбиту Юпитера и перестанет быть видимым с Земли.

Этот объект – третье по счету межзвездное тело, открытое астрономами. До него в 2017 году был зарегистрирован астероид Оумуамуа, а в 2019 году – комета 2I/Borisov.

Фото: pixabay

# калейдоскоп # Космос

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