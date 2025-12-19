Внимание всей страны приковано к Посланию Президента на ВНС – что думают белорусы?
К Посланию Президента к белорусскому народу и парламенту приковано внимание всей страны. Тезисы и заявления, озвученные Александром Лукашенко, получили широкий отклик общественности. Их обсуждают в регионах в трудовых коллективах в организациях и на предприятиях. Одна из важнейших задач – сохранение белорусской деревни. Ведь как подчеркнул накануне глава государства: аграрный сектор – это основа стабильности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отрасль ежегодно демонстрирует уверенный рост, обеспечив стране экспортную выручку в размере более 9,5 миллиардов долларов. Такой финансовый результат стал возможен благодаря рекордным урожаям: 11 миллионов тонн зерновых и 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Однако высокие показатели не отменяют системных задач.
Президент обратил внимание на необходимость устойчивого и прибыльного производства продуктов питания. Преимущества здесь очевидны – это понимают и представители сельскохозяйственной сферы.
Никита Ермолаев, начальник ремонтно-механической мастерской сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:
Каждый человек, работающий в нашей отрасли, должен выполнять свою работу целенаправленно, не отходя от должностных инструкций, а также показывая свои самые лучшие профессиональные навыки, чтобы мы создавали промышленный запас нашей страны.
Владимир Белокурский, первый заместитель директора – главный инженер сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:
Как отметил наш глава государства, сельская отрасль вносит очень значительный вклад в экономику нашей страны. И как он сказал про цифровизацию на дальнейшую пятилетку сельского хозяйства, я считаю, это очень востребованный момент, так как на сегодняшний людей недостаточно, а это нам позволит укрепить контроль и качество в целом в сельхозорганизациях.
Мощный аграрный потенциал рассматривается как ключ к развитию регионов и укреплению национальной экономики. Президент подчеркнул, что какой будет Беларусь в будущем – зависит от каждого из нас. И каждый должен ставить своей целью – двигать страну вперед!
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