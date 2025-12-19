Внимание всей страны приковано к Посланию Президента на ВНС – что думают белорусы?

К Посланию Президента к белорусскому народу и парламенту приковано внимание всей страны. Тезисы и заявления, озвученные Александром Лукашенко, получили широкий отклик общественности. Их обсуждают в регионах в трудовых коллективах в организациях и на предприятиях. Одна из важнейших задач – сохранение белорусской деревни. Ведь как подчеркнул накануне глава государства: аграрный сектор – это основа стабильности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрасль ежегодно демонстрирует уверенный рост, обеспечив стране экспортную выручку в размере более 9,5 миллиардов долларов. Такой финансовый результат стал возможен благодаря рекордным урожаям: 11 миллионов тонн зерновых и 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Однако высокие показатели не отменяют системных задач. Президент обратил внимание на необходимость устойчивого и прибыльного производства продуктов питания. Преимущества здесь очевидны – это понимают и представители сельскохозяйственной сферы.

Никита Ермолаев, начальник ремонтно-механической мастерской сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:

Каждый человек, работающий в нашей отрасли, должен выполнять свою работу целенаправленно, не отходя от должностных инструкций, а также показывая свои самые лучшие профессиональные навыки, чтобы мы создавали промышленный запас нашей страны.