Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания продолжает работу

Экономика – это главное оружие в современном мире – подчеркивает Александр Лукашенко. И на ближайшую пятилетку заложены амбициозные планы и показатели. Сегодня, 19 декабря, их озвучит перед делегатами ВНС премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы работаем в зале Дворца Республики. И как вы можете видеть, здесь уже такая рабочая деловая атмосфера. В этом заседании принимают участие больше тысячи человек. Такой максимально представительный состав. Это и парламентарии, и министры, и работники сельского хозяйства, медицины, учителя. Словом, все те, кто и будет претворять в жизнь программу социально-экономического развития, ее рассмотрение и утверждение сегодня это один из основных вопросов повестки ВНС.

В программе – 7 приоритетов. Их общая цель – улучшение благосостояния белорусов. Программу социально-экономического развития рассматривали еще до начала ВНС. С ней знакомились все делегаты в разных форматах, и по всей стране проходили ее обсуждения. И этот документ – это такая стратегия. Он задает вектор, а уже за тактику будут отвечать на местах.

Дмитрий Белецкий, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

При изучении проекта программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы обратил внимание, конечно же, на главу, связанную с обороноспособностью и развитием военно-промышленного комплекса. Почему? Потому что эта глава появилась впервые в программе. И это еще раз подчеркивает тот факт, что в государстве вопросам обороны, вопросам развития Вооруженных сил уделяется пристальное внимание.

Вероника Макоед, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Одним из приоритетов программы социально-экономического развития на следующую пятилетку является воспитание патриота и поддержка молодежи. Безусловно, как и было, так и будет воспитание патриота – одно из главных, так скажем, насущных тем. Это будет продолжаться. Мы будем также, наша молодежь, в этом направлении работать. Если говорить о каких-то проектах, предложениях, то, безусловно, они будут, потому что все наши молодежные советы, различные молодежные объединения, они работают каждый день, общаются, что-то новое придумывают.

Отметим, что накануне в первый день ВНС с Посланием к народу и парламенту обратился глава государства. В своей ежегодной речи Президент подвел итоги пятилетки, которая завершатся в этом году, и очертил те направления, над которыми над еще предстоят работать. Конечно, задает тон экономика. Показатели неплохие. А самый главный индикатор – это заработная плата, и она растет. Но успокаиваться рано. Мы хотим больше зарабатывать, а для этого нужно улучшать качественные показатели. Это касается абсолютно всех сфер. К примеру, в машиностроении – есть задача поставить на колеса белорусский электромобиль и гибрид, и выпускать по 10 тысяч таких авто в год. То же самое касается IT, энергетики, цифровизации. Послание продолжалось больше 4 часов. Действительно, осталось информационное послевкусие в хорошем смысле. Конечно, интересными были инсайды от президента по внешней политике и тому, как мир будет развиваться дальше. Но и другие тезисы, которые касаются внутренней ситуации, получили отклик у делегатов.