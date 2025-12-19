Лукашенко - делегатам ВНС: будем планировать, чтобы народу было намного легче жить

В проекте определены 7 приоритетов. Речь идет о национальной демографической безопасности, развитии человеческого потенциала, создании качественной и удобной среды для жизни, росте конкурентоспособности. В списке приоритетов также сильные регионы, укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики, реализация туристического потенциала.

Открывая заседание, Александр Лукашенко обратился к делегатам ВНС: «Программа у каждого на руках. Я просил, чтобы до приезда сюда все делегаты Программу изучили. Не только ознакомились, изучили, проработали. Быть делегатом – это дело сложное. И порой заниматься не только простой арифметикой, но окунаться в некоторые проблемы экономики».

Лукашенко также обозначил, что на повестке дня крайне важный вопрос: «Скучный, может быть, в какой-то степени неинтересный. Ну, такая экономика. Время очень быстро меняется, как я вчера говорил. Когда очень острая ситуация. Не дай бог война. Поэтому лучше будем скучать и планировать наши действия экономические, чтобы народу было немного легче жить».