Александр Лукашенко: «Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 мая Президент ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к кольцевой вокруг Минска.

Модернизации дорог и местной инфраструктуры в стране всегда уделяется серьезное внимание. Из года в год ведутся работы по озеленению и наведению порядка. При этом забывать нельзя и о строительстве новых объектов. И тут требования к инвесторам самые жёсткие. Президент подчеркнул, что сроки возведения и внешнего благоустройства ни в коем случае не должны превышать 3 лет. За срыв обязательств – жёсткие санкции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я часто вас критикую за дороги, за порядок, другие направления, связанные с нашей природой. Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? Это лицо Минска. Минск – лицо страны, я уже об этом говорил. Я много внимания этому уделяю, в частности одной, второй кольцевой. Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедет много гостей со всего мира на Европейские игры, которые у нас состоятся. Когда-то надо было эту работу активизировать. Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки.