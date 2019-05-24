Александр Лукашенко: «Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 мая Президент ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к кольцевой вокруг Минска.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 мая Президент ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к кольцевой вокруг Минска.
Модернизации дорог и местной инфраструктуры в стране всегда уделяется серьезное внимание. Из года в год ведутся работы по озеленению и наведению порядка. При этом забывать нельзя и о строительстве новых объектов. И тут требования к инвесторам самые жёсткие.
Президент подчеркнул, что сроки возведения и внешнего благоустройства ни в коем случае не должны превышать 3 лет. За срыв обязательств – жёсткие санкции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто вас критикую за дороги, за порядок, другие направления, связанные с нашей природой. Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? Это лицо Минска. Минск – лицо страны, я уже об этом говорил. Я много внимания этому уделяю, в частности одной, второй кольцевой. Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедет много гостей со всего мира на Европейские игры, которые у нас состоятся. Когда-то надо было эту работу активизировать.
Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки.
И второе. Наверное, начнем с основных дорог и пойдем к границам нашей страны. Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться. Это наша фишка. Кто бы сюда ни приезжал, все ахают, как хорошо, природа хорошая. Но природе надо не только радоваться, не только жить с ней в мире и согласии, но природу надо и украшать, если можно так сказать, совершенствовать.
Тема благоустройства особенно актуальна в преддверие II Европейских игр. Масштабное спортивное первенство принимать будем буквально через несколько недель. Только спортсменов мы ожидаем больше 4 тысяч, туристов – и вовсе в разы больше.