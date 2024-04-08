В Беларуси стартовала акция «Дом без насилия». До 17 апреля сотрудники милиции и социальные работники будут посещать потенциально опасные семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не наказать, а предупредить и в будущем избежать беды. Ключевая цель – привлечь внимание к проблеме и найти пути ее решения. Акция традиционная. Сотрудники милиции также проведут встречи в учреждениях образования и трудовых коллективах.

Андрей Бакач, первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник милиции общественной безопасности:

В ходе проведения акции будет сделан акцент на максимальном принятии всеми заинтересованными субъектами профилактики административно-правового воздействия к гражданам, допускающим домашнее насилие. В первую очередь в семьях, где проживают дети и пожилые граждане. Большое внимание будет уделено проведению мероприятий по трудоустройству неработающих семейных скандалистов и оказанию им необходимой помощи.

Всего по стране работает около 150 территориальных центров социального обслуживания населения. Временный приют, психологические консультации и услуги социального патроната решившим начать новую жизнь окажут всевозможную помощь.