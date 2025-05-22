Прядёт без очков и знает больше сотни фольклорных песен – жительница Могилёвского района отметила 95-летие

День рождения с размахом отметила жительница агрогородка Полыковичи Могилевского района Мария Степановна Чмырева. И это событие действительно достойно внимания, потому что имениннице исполнилось 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и это не самое главное. Мария Степановна без преувеличения – местная легенда: ребенком прошла войну, 35 лет проработала дояркой, а сегодня продолжает трудиться, ведет достаточно активный образ жизни, хранит белорусские традиции, участвует в народных обрядах. Она – постоянный гость праздника Купалье в Александрии. Долгожительница прядет без очков, знает больше сотни фольклорных песен, у нее 8 детей и полсотни внуков и правнуков. В доме, где помнят частушки и до сих пор стучит прялка – побывала Юлия Мычка.

В агрогородке Полыковичи с утра льются песни. И хоть гостей здесь ждут после обеда, праздничное настроение охватило всю округу. Легенда деревни Мария Степановна Чмырева празднует юбилей – 95 лет. «По дате – день рождения, а по ощущениям – свадьба!», – смеются гости. Почти 100 человек пришли, чтобы сказать спасибо за мудрость, за труд, за ту любовь, что связала их в одну большую, крепкую семью.

Татьяна Жигалина:

Наша бабушка, она все в жизни успевает. Вырастила детей. Большой огород, большое хозяйство, как я помню. И коней, и коров было много, и свиньи, до сих пор курочки. В поле всегда выходит с песней, и всегда нам говорит: любите, детки, землю, и она вам этим же отплатит. Трогательный момент: поздравить именинницу из Санкт-Петербурга приехал ее старший сын – генерал-лейтенант в отставке. Сегодня ему 82 года. Когда-то она стала второй матерью для сыновей вдовца, подменив им рано ушедшую родную маму.

Владимир Чмырев:

Она нас не бросила. Она просила, чтобы мы не уезжали. А потом она родила шесть детей. И все дети воспитаны. Сегодня буду об этом говорить. Все дети – трудяги. Они сегодня трудятся, работают. И внуки. И сегодня у нее, если вам не говорили эту цифру хорошую, – с нами 8 детей, 18 внуков, 28 правнуков. Несмотря на почтенные годы, Мария Степановна бодра и энергична. Прядет без очков и знает больше сотни народных белорусских песен. И даже сейчас это лучшее лекарство от бессонницы.