Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»

Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения в дипкорпусе. Посол Белоруссии при Святом Престоле Юрий Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности, включая постоянного представителя при ФАО и ЮНЕСКО. Теперь его регалии занимают целый абзац. А Николай Рогащук едет послом в Грузию. Задача краткая, но емкая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Грузины к нам очень хорошо относятся, очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальные отношения. Да, им в головы вбивали, что мы противники, соперники и чуть ли не враги. Мы для грузинского народа никогда противниками не были. Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами. Как уже они там определятся: в одном государстве вместе, федеративном или как-то, это их вопрос. Мы туда не лезем, не вмешиваемся. Надо делать так, как лучше для людей. Это наша позиция. Ну, естественно, когда-то приходит время замены послов. Принято решение о том, что на этом новом этапе нужен новый очень активный человек.

Новая высота сегодня у Игоря Яцкевича. Он стал ректором академии авиации. Игорь Яцкевич, ректор Белорусской государственной академия авиации:

Речь идет о таких приоритетах, как воздушная эксплуатация судов гражданской авиации и беспилотных летательных аппаратов. Вторая составляющая – развитие материально-технической базы. У нас в планах строительство нового учебного корпуса. Ну и, несомненно, развитие кадрового потенциала академии, потому что обновление кадров, их омоложение – приоритетная задача тоже.

Максим Гурин стал мэром колоритного Бобруйска.