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Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»

22 мая 2025 18:33
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Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в дипкорпусе. Посол Белоруссии при Святом Престоле Юрий Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности, включая постоянного представителя при ФАО и ЮНЕСКО. Теперь его регалии занимают целый абзац. А Николай Рогащук едет послом в Грузию. Задача краткая, но емкая.

Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Грузины к нам очень хорошо относятся, очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальные отношения. Да, им в головы вбивали, что мы противники, соперники и чуть ли не враги. Мы для грузинского народа никогда противниками не были. Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами.

Как уже они там определятся: в одном государстве вместе, федеративном или как-то, это их вопрос. Мы туда не лезем, не вмешиваемся. Надо делать так, как лучше для людей. Это наша позиция. Ну, естественно, когда-то приходит время замены послов. Принято решение о том, что на этом новом этапе нужен новый очень активный человек.

Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»-4

Новая высота сегодня у Игоря Яцкевича. Он стал ректором академии авиации.

Игорь Яцкевич, ректор Белорусской государственной академия авиации:
Речь идет о таких приоритетах, как воздушная эксплуатация судов гражданской авиации и беспилотных летательных аппаратов. Вторая составляющая – развитие материально-технической базы. У нас в планах строительство нового учебного корпуса. Ну и, несомненно, развитие кадрового потенциала академии, потому что обновление кадров, их омоложение – приоритетная задача тоже.

Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»-6

Максим Гурин стал мэром колоритного Бобруйска.

Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»-8
Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»-9
Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»-10
Лукашенко: «Мы для грузинского народа никогда противниками не были»-11

Новые люди были назначены в Нацбанк, посты заместителей председателя правления регулятора заняли Андрей Картун и Денис Скобялко. Заметные изменения в Министерстве лесного хозяйства, два зама сменились в Министерстве энергетики. Фондом социальной защиты населения будет управлять Вадим Шепелевич, а заместителем МАРТа стала Светлана Короткевич. Сегодня в кадровой обойме всего три женщины. Теперь за экономику Могилевской области отвечает Елена Прудникова-Кирпиченок.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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