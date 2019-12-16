Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»

Новости Беларуси. Количество административных правонарушений в стране увеличилось почти в два раза за последние 10 лет. Такая статистика 16 декабря была озвучена во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За пятилетку к ответственности привлекли около 3,5 миллионов граждан, то есть более половины всего трудоспособного населения. Впрочем, цифры говорят не только о росте нарушений, но и о недостатках правовой системы, отметил глава государства.

Еще одна важная проблема, на которую обратил внимание Президент – использование отчетных показателей для оценки результативности. Доходит до того, что руководство напрямую требует от сотрудников принести за день не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях, если нет – останутся без премии. Выходит, санкции не всегда справедливы? Тему продолжит Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Во Дворце Независимости сегодня много узнаваемых лиц: правительство, КГБ, МВД, Комитет госконтроля. Совещание у Президента в традиционном формате. На повестке дня важная тема – вопросы по административной ответственности. Казалось бы, речь о законах. Но и в их применении не все так справедливо. Разговор будет непростой. Говорить предстоит много и по делу. Перед началом совещания участники продолжают готовиться: министр Караев тщательно перечитывает свой доклад, спикер парламента Андрейченко вносит какие-то правки. Президент начнет совещание (кстати, которое лично он и инициировал) с главного – цифр. Статистика, конечно, настораживает: за 10 лет количество правонарушений увеличилось почти в два раза. Факт есть факт. И лучшее дополнение – решение, что с этим делать дальше? Зась: Если по всей вертикали будут даваться жёсткие персональные оценки действиям, то ситуация изменится Глава государства настоятельно просит участников совещания не приводить излишние сведения, которые и так всем известны. Да и к чему они!? О проблеме говорят цифры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За неполные 5 лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллионов граждан. Это более 50 % всего трудоспособного населения страны. Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными. Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте» Склонность белорусов к нарушениям или просчеты в административном процессе? На совещании перевес в сторону недочетов. Промахи надо устранять. И здесь речь заходит о ПДД. В поле зрения – «зоркое око» на дорогах – камера фотофиксации. Превышение скорости – проблема общемировая. По данным ВОЗ, каждые 24 секунды в мире в результате ДТП погибает человек. Беларусь занимает 9 строчку по смертности в ДТП по Европе. Камеры скорости – дело нужное. По стране их сегодня сотни. И 7 лет назад, когда «железных инспекторов» принимали на работу, рассчитывали на наведение порядка на дорогах.

Александр Лукашенко:

Основное массив – более 80 % – сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе преимущественно зафиксированные с применением технических средств. Полагаю, так называемые «письма счастья» от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля. Вместе с тем фотофиксация 7 лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона. Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными условиями.

Кстати, в истории с лихачами можно посмотреть на Эстонию. Там не так давно испробовали новый метод – «успокоительные остановки». Превысившим скорость на трассе полицейские предлагают либо штраф, либо «пилюлю» – вынужденный тайм-аут. За превышение до 20 км/час – остановка 45 минут, до 40 км/час – час. Это как раз тот случай, что не всегда нужно карать длинным рублем. Александр Лукашенко:

Нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения. На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо.

Сегодня в целом составлять протокол об административных правонарушениях могут только – представьте – 70 ведомств. Больше – не значит лучше. Потому от участников совещания слышно: надо сокращать количество таких структур. Не секрет, что многими проблемами Александр Лукашенко интересуется у народа напрямую. И порой всплывают вопиющие факты. Даже такие поручения Президента не выполняются. Есть вопросы и к тем, кто, видимо, усердно рвется «отличиться». «Палочно-галочная» система. В чистом виде банальная гонка за показателями. В этом деле грешат практически все: милиция, налоговая, таможня, пожарные и санстанция. Сегодня модно «лепить» штрафы направо и налево. Но, говорит Президент, это не дело.

Александр Лукашенко:

Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет, то останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня. Иногда сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться. По-прежнему много вопросов в данном плане к сотрудникам прежде всего нашей милиции. Я уже думаю о том, нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать.

Вопросы административной ответственности в Беларуси регулируются двумя документами – Кодексом об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительным кодексом. В работе они уже 12 лет. За время их вступления в силу принято 115 законов, которыми в эти документы внесено более 1400 изменений и дополнений. Но применять на практике все это трудно. Потому Президент поручает пересмотреть положения действующего законодательства к июлю 2020 года.

Александр Лукашенко:

Для этого мною поручено создать из числа руководителей госорганов, парламентариев, ученых специальную экспертную комиссию. Ей предстоит системно пересмотреть положение действующего законодательства, подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности. Словом, полгода работы – и вы должны положить мне на стол качественный документ, который соответствует жизненным потребностям нашего общества и государства. При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.

Таким образом, результаты совещания – база для работы экспертной комиссии, возглавит которую Ольга Чуприс. Кстати, сегодня во Дворце Независимости замглавы Администрации Президента не с пустыми руками, а с Кодексом об административных нарушениях. И наверняка обозначенные стикерами главы успела обсудить с Президентом. К работе, безусловно, присоединяться и парламентарии. Уже сегодня законотворцам есть над чем порассуждать.