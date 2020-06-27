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Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю

27 июня 2020 17:27
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Ожидается похолодание. В начале недели погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. А со вторника в Беларусь вторгнутся фронтальные системы и прохладные воздушные массы североатлантического происхождения, рассказали в программе «Плюс-минус».

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В Беларуси сохраняются жаркие дни и короткие ночи. Однако уже в воскресенье с Центральной Европы на территорию Беларуси переместится частный циклон и увеличится облачность. Во многих районах ожидаются грозовые дожди. Однако воздушная масса будет тёплая. Изменения погодных условий ждут Беларусь во вторник. Фронтальный раздел принесёт грозовые дожди, местами дожди будут сильными, не исключён град, а при грозах и шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха не превысит +17 +24. В первые дни июля периодически будут проходить кратковременные дожди, не исключены грозы. В ночные часы будет +8 +15.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Обещают грозы. Но станет ли прохладнее? Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Виктория Матвиенко

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