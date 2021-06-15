Виктор Лискович: нужно не ждать обращений, нужно смотреть практику применения законов, которые сегодня действуют

Новости Беларуси. Обсуждаемые на личных приемах граждан вопросы находят отражения в законопроектах Беларуси, которые постоянно корректируются. Об этом 15 июня заявил Виктор Лискович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию провел встречу с населением.

На прием записались жители Кореличского района Гродненской области. Вопрос заключался в оценке действий медиков центральной больницы, которые оказывали помощь пациентке в июле 2020 года. Женщина умерла от травм внутренних органов. Парламентарий пообещал оказать юридическую поддержку обратившимся и проинформировать о случае в Генеральную прокуратуру. Виктор Лискович отметил: часто обращения белорусов имеют не только частный характер, но и затрагивают ряд вопросов уровня страны. А это толчок к изменению законодательной базы.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Нужно не ждать обращений, нужно видеть те тенденции, смотреть практику применения законов, которые сегодня действуют в нашей стране, и вовремя вносить в них изменения. Чтобы те или другие негативные моменты, которые могут повлиять на жизнедеятельность наших людей, были вовремя поправлены. Сегодня очень много есть положительных моментов, которые подчеркивают, что страна развивается, что работает экономика, что сегодня у нас идут плановые процессы в обществе, и тому подтверждение – наверное, и вступительная кампания, которая сейчас началась. Дети успешно закончили школу, начинают со среды сдавать вступительные испытания.

Комиссией по контролю за ходом вступительной кампании уже проведена ревизия учебных заведений. К первому централизованному тестированию все готово.