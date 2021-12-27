Президент Израиля имеет белорусские корни. Александр Лукашенко пригласил Ицхака Герцога в Беларусь

Главы государств обсудили двухсторонние отношения Беларуси и Израиля и направления их развития, а также комплекс гуманитарных вопросов. Оказалось, что господин президент Израиля имеет белорусские корни, Беларусь – его малая родина. Сам Ицхак Герцог из Березино, а супруга его из Гомеля. В ходе беседы главы государств обсудили график контактов в возможное и удобное в связи с пандемией время. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить малую родину.