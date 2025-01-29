Чтоб баян звучал! Посетили единственное предприятие в Беларуси по созданию традиционного инструмента
Чтоб баян звучал! Традиции производства народных инструментов сохраняют и развивают в Молодечно. Это тонкая ручная работа. Однако за последние годы фабрика значительно увеличила объемы выпуска продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастера изготавливают до 50 музыкальных инструментов в год. А ведь ранее эта цифра не превышала и 10.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Каждый день на этом предприятии звучит музыка. Молодечненские мастера здесь производят 20 разновидностей баянов. А инструмент звучит по всему миру.
Здесь баян собирают вручную. 25 опытных мастеров занимаются очень тонкой и кропотливой работой. Это словно собирать сложный пазл, где каждая часть имеет значение. Производство музыкального инструмента начинается с изготовления корпуса. В качестве материала используют бук, клен, резонансную елку.
Владимир Стасевич, начальник производства Молодечненского предприятия:
Также на этом участке изготавливают резонаторы. Это один из компонентов получения звука на язычковом музыкальном инструменте. Здесь нужно уловить практически десятки и сотки миллиметров. Все делается по образцу.
Деталей в баяне – более 2,5 тысячи. Например, первые клавиатурные механизмы собирает Александр Вяль. Его работа – это настоящая симфония точности и мастерства. Здесь надо продумывать свои действия наперед, ведь одна малейшая ошибка приведет к сбою всего инструмента. Что скажется на его звучании.
Это единственное производство в Беларуси, где мастера создают традиционный инструмент. Многие известные артисты, например Владислав Плиговка, начинали свой путь именно с этого баяна. Несмотря на вызовы времени, традиции производства народных инструментов продолжают жить и развиваться, радуя музыкантов своим неповторимым звучанием.
Подробности в видео.