Чтоб баян звучал! Посетили единственное предприятие в Беларуси по созданию традиционного инструмента

Чтоб баян звучал! Традиции производства народных инструментов сохраняют и развивают в Молодечно. Это тонкая ручная работа. Однако за последние годы фабрика значительно увеличила объемы выпуска продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мастера изготавливают до 50 музыкальных инструментов в год. А ведь ранее эта цифра не превышала и 10.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Каждый день на этом предприятии звучит музыка. Молодечненские мастера здесь производят 20 разновидностей баянов. А инструмент звучит по всему миру. Здесь баян собирают вручную. 25 опытных мастеров занимаются очень тонкой и кропотливой работой. Это словно собирать сложный пазл, где каждая часть имеет значение. Производство музыкального инструмента начинается с изготовления корпуса. В качестве материала используют бук, клен, резонансную елку.

Владимир Стасевич, начальник производства Молодечненского предприятия:

Также на этом участке изготавливают резонаторы. Это один из компонентов получения звука на язычковом музыкальном инструменте. Здесь нужно уловить практически десятки и сотки миллиметров. Все делается по образцу. Деталей в баяне – более 2,5 тысячи. Например, первые клавиатурные механизмы собирает Александр Вяль. Его работа – это настоящая симфония точности и мастерства. Здесь надо продумывать свои действия наперед, ведь одна малейшая ошибка приведет к сбою всего инструмента. Что скажется на его звучании.