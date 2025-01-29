В Минской области в течение 2025 года проведут реконструкцию более 10 очистных сооружений

В Минской области курс взят на реконструкцию очистных сооружений. В первую очередь их обновят в Солигорске и Слуцке. На очереди Смолевичский, Пуховичский и Молодечненский районы. Это значительно улучшит экологическую обстановку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Очистные сооружения в деревни Красное эксплуатируются с 1983 года. Оборудование устаревшее и изношенное. Поэтому требовалось обновление. Ремонт начался еще в прошлом году. Здесь выполнили строительно-монтажные работы. Сейчас ведется установка новой трансформаторной подстанции и монтаж техники.