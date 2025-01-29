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В Минской области в течение 2025 года проведут реконструкцию более 10 очистных сооружений

29 января 2025 14:35
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В Минской области курс взят на реконструкцию очистных сооружений. В первую очередь их обновят в Солигорске и Слуцке. На очереди Смолевичский, Пуховичский и Молодечненский районы. Это значительно улучшит экологическую обстановку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Очистные сооружения в деревни Красное эксплуатируются с 1983 года. Оборудование устаревшее и изношенное. Поэтому требовалось обновление. Ремонт начался еще в прошлом году. Здесь выполнили строительно-монтажные работы. Сейчас ведется установка новой трансформаторной подстанции и монтаж техники.

В Минской области в течение 2025 года проведут реконструкцию более 10 очистных сооружений-2

Алеся Павченко, начальник строительственого отдела Молодечненского водоканала:
По объекту в прошлом году было выделено 2 миллиона 277 тысяч. Все денежные средства освоены в полном объеме в конце года. Ну и в настоящее время работы продолжаются и будут завершены в срок. 

В Минской области в течение 2025 года проведут реконструкцию более 10 очистных сооружений-4

Анатолий Кулеш, исполняющий обязанности главного инженера Молодечненского водоканала:
В соответствии с данным проектом будет осуществлен демонтаж действующих очистных сооружений со строительством биологической очистки, будет включать следующие этапы очистки: механическая очистка, биологическая очистка, обеззараживание сточных ход, доочистка сточных ход на микрофильтре.

На февраль запланированы пусконаладочные работы. Сдача – конец марта. Всего в Минской области на балансе водоканалов находится свыше 100 очистных сооружений.

# Год благоустройства

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