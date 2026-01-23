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Предложение Путина по активам стало уроком дипломатии для Запада – Качмаз

23 января 2026 14:18
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Предложение Путина по активам стало уроком дипломатии для Запада – Качмаз-0

Президент России Владимир Путин предложил выделить 1 млрд долларов из российских замороженных активов на создание Совета мира в Газе, инициатором которого выступил глава Америки Дональд Трамп. Эксперт, колумнист телеканал CNN Türk Сияменд Качмаз рассматривает этот шаг как пример дипломатической гибкости: Москва превращает замороженные средства из инструмента давления Запада в один из элементов международных переговоров России. Об этом пишет РИА Новости.

По его оценке, эта инициатива усилила позиции США и позволила России показать свою готовность к сотрудничеству, отдалив действующую администрацию Америки от решений о замораживании активов.

Качмаз отметил, что этот ход подтвердил стремление Москвы к созданию многополярного миропорядка, в то время как ЕС теряет влияние из-за задержек с принятием ключевых решений.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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