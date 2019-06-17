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Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

17 июня 2019 11:29
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Новости Беларуси. Сразу по прибытию в Минск президент Египта принял участие в церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске-1

Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске-3

Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске-5

Цветы и венки легли к Вечному огню и подножию обелиска на площади Победы в честь героев Великой Отечественной войны.

Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков

Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске-8

Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске-10

Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске-12

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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