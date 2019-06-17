Президент Египта возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Сразу по прибытию в Минск президент Египта принял участие в церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу по прибытию в Минск президент Египта принял участие в церемонии памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цветы и венки легли к Вечному огню и подножию обелиска на площади Победы в честь героев Великой Отечественной войны.
Откроется ли в Минске египетское посольство и будет ли регулярный рейс в Каир? Рассказывает Сергей Рачков