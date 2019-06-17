42 тысячи белорусов пройдут ЦТ по математике

Новости Беларуси. В аудиториях, в которых сдают централизованное тестирование, собирают абитуриентов, зарегистрированных на экзамен по математике. Это более 42 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В аудиториях, в которых сдают централизованное тестирование, собирают абитуриентов, зарегистрированных на экзамен по математике. Это более 42 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начало испытания традиционно – в 11.00. На ответы отводится 180 минут. Калькуляторами и прочими электронными помощниками пользоваться нельзя.
Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 76 888 человек. Следующее испытание, по биологии, пройдет 19 июня.