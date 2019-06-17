Что надеть в офис, когда за окном +30°С? Показываем 5 модных образов

Даже когда за окном +30, в душных бизнес-центрах дресс-код диктует свои правила. Казалось бы, в летний зной, оставаться на острие моды в офисной суете – задача со звездочкой. Но у стилистов есть решение. Пока столбик термометра настойчиво стремится вверх, луки из синтетики лучше упрятать поглубже в шкаф. В топе только натуральные ткани: лен и хлопок. Главный офисный тренд сезона – яркие брюки, которые точно не позволят затеряться среди коллег. Насыщенный образ удачно дополнит удлиненная рубашка. Ольга Денисова, стилист:

Она представлена вместе с элементом в виде баски, которая делает ее ультрамодной, создает не только деловой образ, но и остро модный образ как раз для офиса, нетрадиционный. Преимущество еще этого образа в том, что после работы можно снять брючки и пойти дальше в рубашке.

Если в формате встречи не обойтись без брючного костюма, стилисты советуют отдать предпочтение льняной двойке. Ольга Денисова:

В данном образе используются несколько элементов. Первая – это трендовый цвет лета-2019, светло-розовый. Он используется вместе с базовым – серым, который добавляет костюму деловитость и серьезность. Аксессуар в виде ободка добавляет некую игривость, это как раз тот вариант, когда на работу, как на праздник.

Добавят элегантности и прохлады в офисные будни невесомые блузы из шифона. В сочетании с расклешенными брюками, бизнес-леди получит ультрамодный образ, который удачно будет смотреться не только в рабочей обстановке, но и за коктейлем. Ольга Денисова:

Здесь используется три тренда весна-лето 2019. Первый – это широкие брюки и это белый цвет, второй – это блуза трендового цвета тоффи и третий тренд – это симметрия в серьгах.

Неустаревающая классика – кислотные цвета. Платье-футляр такой трендовой расцветки также может претендовать на офисный лук, но с небольшой оговоркой. Ольга Денисова:

Этот розовый тоже можно было бы отнести к кислотным, он получается более мягкий, более комфортный для каждодневного использования в офисе, потому что понятно, что яркие оттенки очень привлекают к себе внимание, но от них быстро устаешь.