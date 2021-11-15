Лазуткин: в Европе не дураки, чтобы завезти к себе 3-4 млн человек, которых нужно одевать, лечить. Всё сложнее

Новости Беларуси. Пути разрешения миграционного конфликта на границе с Польшей пока неочевидны, но наши коллеги внимательно изучают причины кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как организованы схемы миграции с Ближнего Востока, когда они появились и кому на самом деле выгодны – в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы слышали много раз, что мигрантов позвали какие-то добрые люди, а те, как дети, поверили и поехали. Но звучит как-то странно. В Европе не дураки руководят, чтобы завезти к себе 3-4 миллиона человек, которые не знают языка и которых нужно одевать, лечить и предоставить работу. Вот вы к себе домой часто кого-то пускаете пожить просто так? Конечно, все сложнее. Когда шла война в Сирии, там действовало несколько группировок, примерно 15. «Исламское государство» (или ИГИЛ) было только одной из них. Остальных тоже финансировал Запад, но они назывались умеренной оппозицией, демократами, повстанцами, борцами за свободную Сирию и так далее. Давайте послушаем, что про них расскажет «Радио Свобода».

Один из высокопоставленных военных руководителей сирийских повстанцев, бывший полковник сирийской армии показал мне районы, которые его люди потеряли в течение двух недель российских бомбежек. Обученный российскими военными инструкторами полковник Акайди в негодовании от того, что Россия, которая, по его словам, была другом сирийского народа, теперь стала его главным врагом.

Абдужаббар Акайди, полковник Свободной сирийской армии:

Сирийских граждан убивают российским оружием. Российские танки, ракеты, ПВО – все это используется для уничтожения нашего народа. Я не говорю здесь о россиянах, речь идет о правительстве России, которая поддерживает криминальный режим. Если бы Запад нас поддерживал, мы бы свергли этот режим три года назад. Российское правительство лжет, так же как и российские СМИ. Андрей Лазуткин:

Полковник непонятной армии с таким сытым лицом говорит удивительные вещи. Оказывается, это Россия – главный враг сирийского народа, потому что она защищает криминальный режим Асада. Как интересно. А вот еще один деятель. Вы про него даже не знаете, а он считает, что вы должны завоевать его сердце.

Закария Малахеи, сирийский оппозиционный политик:

Россия не имеет права принимать решение за сирийский народ. Нас еще в школе учили тому, что люди должны сами решать свою судьбу. Но Россия пришла для того, чтобы подавлять сирийский народ. Россия должна стоять вместе с нами и помочь нам выбрать тех лидеров, которых мы хотим, и помочь нам решать нашу судьбу. Только таким образом Россия сможет завоевать наши сердца. Андрей Лазуткин:

Так вот Франция, Германия, США официально поддерживали граждан типа вот этих. И задачи у них были разные. Пока ИГИЛ вел боевые действия, вот эти «лидеры» ездили на Запад и рассказывали, как они борются с ужасным Асадом и русской агрессией. И в начале войны, когда победа казалась близкой, надо было что-то предложить простым людям, на которых вдруг начали падать американские бомбы. Вот вы мирно жили, а вот вас начали бомбить и потом еще отрезать головы. В такой обстановке тяжело полюбить сирийскую оппозицию и Запад. И вот тогда Европа и заявила, что готова принимать всех беженцев из этого региона. Надо было создать хоть какую-то поддержку среди населения. Да, мы вас бомбим. Но за это вы можете к нам приехать всей семьей в любое время.

Если кто-то действительно бежит от войны и террора, от ИГИЛ и лишений, то он должен получить у нас защиту. Но очень важно, чтобы нам удалось отправить обратно тех, кто прибыл не из-за войны и лишений, а по экономическим причинам. Таким мы говорим: вы должны покинуть нашу страну. Андрей Лазуткин:

И это именно тот момент, когда мы говорим, что их позвали. Но никакой доброты здесь нет. Это политика, расчет. Да, они приняли к себе какое-то количество беженцев, а потом бы режим Асада упал, и они бы получили доступ к сирийской нефти. Ради этого можно и потерпеть немножко курдов у себя дома. Поэтому их и позвали. Но никто же не думал, что Асад устоит и придется вывозить бывших союзников самолетами. И это сегодня американцы уже ничем не заморачиваются, у них люди падают с крыльев. А тогда они пытались оказать помощь за счет Европы. Но вы скажете: с Сирией все понятно, а откуда тогда беженцы из Ирака? Может, там все хорошо? Посмотрим сюжет про Ирак (подробнее в видеоматериале).

Чтобы разнести по миру свое послание, боевики из группировки «Исламское государство» используют все возможности, которые им предлагает Запад. Отдав должное Голливуду, они выпустили часовой фильм с созвучным названием «Звон мечей – 4», где в замедленной съемке показаны взрывы и иракские солдаты, копающие собственные могилы. «Исламское государство» наводнило социальные сети видеозаписями своих жестоких расправ. И это сработало. Когда группировка брала Мосул, многие иракские солдаты просто бежали, очевидно, опасаясь за свою судьбу в случае, если из схватят.

Андрей Лазуткин:

Людей, которые видели такое, никакими польскими заборами не испугать. А дело в том, что операционной базой ИГИЛа во время войны в Сирии был как раз американский Ирак. Часть страны была оставлена без всякого контроля, и там спокойно создавались склады и лагеря группировки. И когда сирийская армия разбила ИГИЛ при поддержке российских войск, их остатки откатились обратно в Ирак. И тут для Европы началось самое интересное. Из Ирака поехали какие-то странные беженцы. С пороховым нагаром на пальцах рук и синяками на плечах от прикладов. Это были бывшие бойцы, которые проникали на Запад под видом беженцев, а потом начали устраивать там теракты. Во Франции за день они убили 200 человек, взорвали стадион, а потом захватили театр. Вот известные кадры, как заложники выбегают из здания.

Андрей Лазуткин:

И тут логично было бы закрыть кран. Так было бы лучше для всех. Но в ЕС, наоборот, шла информационная кампания: как это здорово – принимать мигрантов, какие они классные, давайте жить дружно. И мы уже объяснили почему. Им надо было поддержать своих там. Но то был 2015 год. А сегодня война в Сирии проиграна, война в Афганистане проиграна, из Ирака войска тоже вывели. Западу больше незачем поддерживать там оппозицию. Поэтому всех устраивает вариант, когда курды, иракцы, афганцы будут умирать от холода в польских лесах. Это вроде как уже польские проблемы, ну и белорусские тоже, а американцы и Европа как бы ни причем. Но и тут все непросто. Подумайте сами, люди платят примерно 10 тысяч долларов за переброску до Германии из Ирака. 40 % местности в Ираке – пустыня, 30 % – это горы, а остальное лежит в руинах после американских налетов. Откуда взять такие деньги? Возможно, эти деньги им присылают родственники с Запада, которые уехали раньше. Но это хороший вариант. А если за них платит кто-то еще? Или они заработали эти деньги на войне?

Эндрю Фармер, ведущий RT:

Экстремисты из группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» увеличили свои доходы, захватив нефтяное месторождение в Сирии. Ранее они уже взяли под свой контроль богатые ресурсами территории Ирака. На этой неделе джихадисты продвинулись в обеих странах с целью создания на захваченных территориях так называемого Исламского халифата. До сих пор остававшийся в тени лидер террористов впервые появился на видеозаписи. Очевидно, для того, чтобы оказать давление на иракское правительство, которому он нанес ущерб. Кроме того, боевики продемонстрировали свою военную силу. Как сообщается, на востоке Сирии в объектив камер попал парад боевиков, на котором они показали танки и другие боевые машины. И это почти сразу после того, как Вашингтон оказал сирийской оппозиции военную помощь на сумму в полмиллиарда долларов.

Андрей Лазуткин:

Вас не смущает, куда делись все эти миллиарды долларов, которые шли на войну? Там же пустыня, ничего нет. Куда их тратить? Их просто закопали в песок? Или они были отмыты? Кто знает. Но любая война – это бизнес. Конечно, там есть и дети, и женщины, и целые семьи. Но подумайте, есть ли у вас сейчас 10 тысяч долларов, чтобы куда-то поехать всей семьей? А ведь мы вроде как не самая бедная страна, войны у нас нет, работа есть, самолеты не бомбят. И понятно, что как раз те мигранты, которые платят по 10 тысяч долларов, успешно переходят польскую границу, и у них все хорошо. Но есть обычные люди, которые накопили только на авиационный билет, и они пытаются перейти границу самостоятельно, не оплачивая проводников. Вот таких и ловит польская полиция, их поливают газом, бьют палками, оставляют на нейтральной полосе. Таким мы помогаем, чем можем. Но терять им нечего. Они пытаются перейти границу снова и снова. И в конце концов переходят.