«Если вы бросите бутылку на переработку, из неё сделают ведро». Как сортируют мусор в Беларуси?

Согласно статистике, каждый белорус в среднем производит около 400 килограммов бытовых отходов в год, и только 20 % из них идет на переработку. Для чего же нужна сортировка мусора? Начнем с того, что некоторые категории отходов не разлагаются. Они токсичны, и попадая на полигон вместе с обычными отходами, отравляют землю и водные источники в радиусе нескольких десятков километров, что приводит к серьезным заболеваниям у человека.

Наталья Бурая, специалист ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Достаточно просто поставить либо дополнительное ведро, либо пакетик, в котором собираете все вторсырье – это стекло, бумага, пластик. Кроме того, что вы научитесь сортировке, это станет у вас хорошей привычкой. И понимание того, что вы делаете благо для общества, носит тоже большое дело. Кажется, что вы выбросили одну бутылку. Если это сделало миллиард человек, вы потеряете много нефти, это невозобновляемый ресурс. А если вы бросите эту бутылку на переработку, из нее сделают дополнительно еще одно ведро.

Например, батарейка засоряет 20 квадратных метров земли и около 400 л воды. Старые электронные платы и провода на полигонах вступают в различные химические реакции при контакте с влагой. Подобные отходы не подлежат переработке, но попади они в отдельный контейнер – их попросту уничтожат на специальном заводе. Сортировка мусора помогает защититься от вредного воздействия опасных веществ.

Наталья Бурая:

Если у вас во дворе этих контейнеров нет, вы хотите, чтобы у вас были созданы эти условия, нужно оставить заявку на сайте «115.бел». В течение какого-то времени они рассматривают и устанавливают эти контейнеры. Можете написать обращение в местный исполнительный орган, сказать адрес, где у вас не хватает каких-то контейнеров.

Немножко другая ситуация, если у вас товарищество собственников. Тогда нужно обратиться к председателю с инициативой о том, что мы хотели бы организовать сортировку. И вам должны пойти навстречу, потому что это всегда улучшает экологическую ситуацию, и организовать для вас сортировку: установить контейнеры.

С 2009 года во дворах Беларуси постепенно начали появляться контейнеры для раздельного сбора отходов. Все они отличаются цветом и подходят для разного вторсырья. Зеленый – для бумаги, синий – для стекла и желтый – для пластика.

Правильная утилизация отходов – с недавнего времени прямая обязанность каждого гражданина нашей страны согласно Закону Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Распространяется он, к слову, не только на жителей многоэтажек и частных домов, но и обслуживающие компании, которые вывозят мусор.

Наталья Бурая:

Если для человека, для жителя любого сектора многоквартирной застройки либо частного сектора, созданы условия для сортировки, если он их не выполняет, он нарушает закон «Об обращении с отходами».

Какой штраф предусмотрен? Если человек не сортирует и будет замечен, то ему грозит до 30 базовых величин штрафа согласно статье 16.44 Кодекса об административных правонарушениях. Но у нас еще не отработан механизм, как мы будем ловить такого недобросовестного сортировщика. Главное для нас не наказать, а приучить человека сортировать.

В некоторых европейских странах систему утилизации и переработку отходов внедрили в тепло и энергию. Например, жители Швеции начали перекупать мусор у соседних государств. В ближайшем будущем правительство страны планирует отказаться от нефти и газа и перейти на энергию от вторсырья.

Андрей Хвин, главный инженер УП «Спецкоммунавтотранс»:

Вторичные материальные ресурсы вывозятся на мусоросортировочный завод, где они подлежат дальнейшей сортировке. Когда наше транспортное средство доставляет на сортировочный завод, выгружают отсеки в подготовительные, где отбираются крупногабаритные отходы, которые попадают в те же контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов на сортировочные линии. Наши рабочие осуществляют сортировку, рассортировывают каждый вид отходов по видам и подготавливают для дальнейшего использования. Все, что в дальнейшем не подлежит к использованию, отправляется на захоронение на полигоны. Чем меньше попадает отходов на полигон, тем меньше нам нужно его захоранивать и хранить. А эти отходы, которые подлежат переработке, они используются в дальнейшем.