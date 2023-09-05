Президент Беларуси встретится с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой

Президент Беларуси 5 сентября встретится с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем для обсуждения предостаточно. За 2022 год товарооборот между странами достиг полмиллиарда долларов, и резервы для дальнейшего роста есть.

Парламентская делегация из Ташкента прибыла в Минск для участия в белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Он проводится впервые – под патронатом парламентов двух стран – в развитие договоренностей президентов.

Участники деловой встречи приступили к работе еще накануне, а сегодня их ждет шесть секционных заседаний. Речь пойдет о перспективных направлениях: АПК, промышленность, медицина и туризм. Стороны рассчитывают заключить более 20 соглашений и контрактов. По приглашению Совета Республики в Минск приехали не только бизнес-леди, но и парламентарии. Сегодня с белорусскими коллегами они проведут встречу, цель которой – открыть новый потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана.