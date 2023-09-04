Олег Романов: акция «Беларусь адзіная» также становится брендом нашей страны

Новости Беларуси. Сила в единстве. В Молодечно стартовала общественно-политическая акция «Беларусь адзiная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор собрал во Дворце культуры около 800 человек – это представители разных поколений, активные и инициативные. Все они неравнодушны к судьбе своей страны.

Цели проекта – консолидация патриотических сил, открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки, в том числе острым, вызывающим полемику. Форум включает не только диалог в аудитории, но также выставки и другие форматы. Обсуждение не ограничится диалоговой площадкой – его продолжат в коллективах. Кроме того, в Молодечно дан старт второго сезона общественно-политического марафона «17 граней единства», который объединит 17 регионов страны. На форумах совместно с активистами будут говорить о глобальных вызовах и возможных ответах на них.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Люди должны знать и быть благодарными белорусскому народу, белорусскому государству за те огромные достижения, без преувеличения, которые были получены и которыми мы ежедневно пользуемся. «Беларусь адзіная» также становится брендом нашей страны, значимым мероприятием, без которого мы уже не мыслим подготовку и празднование Дня народного единства. Концепция мероприятия «Беларусь адзіная» – это открытость. Любые вопросы: из зала, спикерам, которые внесены в повестку дня, все, что волнует людей в регионах, людей в нашей стране.