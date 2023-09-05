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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум проходит в Минске – что в программе 5 сентября?

05 сентября 2023 07:17
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Минск и Ташкент, бережно сохранив за прошедшие десятилетия глубокие исторические связи, сегодня значительно расширяют сотрудничество, реализуя новые взаимовыгодные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусско-узбекский женский бизнес-форум впервые проводится в нашей стране по договоренности президентов двух стран.

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум проходит в Минске – что в программе 5 сентября?-1

С официальным визитом по приглашению Совета Республики Беларусь посещает парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената. Кроме обсуждения вопросов межпарламентской повестки в центре внимания – укрепление связей в экономике.

В программе первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума на сегодня шесть секционных заседаний. Речь пойдет о перспективных направлениях и расширении сотрудничества в области промышленности, в том числе легкой, укреплении партнерства в АПК Беларуси и Узбекистана, медицине и фармацевтике, реализации проектов в сфере науки и образования, потенциале взаимных контактов в культуре и туризме. Стороны рассчитывают заключить более 20 соглашений и контрактов.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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