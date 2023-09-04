Дзермант: Польша может пойти на самоубийственные меры и закрыть границу с Беларусью

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

В прошлый четверг, 31 августа, состоялось заседание Совета безопасности нашей страны, на котором выступил Президент и обозначил ряд важных вопросов. Прежде всего они касаются ситуации на нашей западной границе и провокативных действий Польши, которая продолжает бряцать оружием и еще имеет наглость что-то от нас требовать, мол, мы должны вывести подразделения ЧВК «Вагнер» с нашей территории. Поляков забыли спросить. Президент очень конкретно дал им отлуп и обозначил то, что они сами должны сделать. Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?» Подробнее.

Алексей Дзермант:

На самом деле, только так и можно отвечать на наглость и хамство. Любые действия должны быть взаимными, иначе это попытка подчинить нас своей воле и вмещаться в наши внутренние дела. Естественно, никакое суверенное и уважающее себя государство этого не позволит сделать. Но при всем при этом мы не впадаем в антипольскую истерику и оставляем пространство для диалога, в том числе в военной сфере. Именно поэтому для наблюдения за учениями ОДКБ в Беларуси были приглашены представители польской стороны. Это обычная мера по укреплению доверия и жест доброй воли с нашей стороны. Но поляки его отвергли, никаких наблюдателей не прислали и ответили провокацией с вертолетом, якобы случайно пересекшим нашу государственную границу на День знаний. Совершенно очевидно, что эта специальная акция нужна была для того, чтобы поддерживать уровень напряжения на границе.

Алексей Дзермант:

Зачем им все это нужно? В Польше скоро выборы, борьба очень острая, недовольных правящим в Варшаве режимом много. И эта верхушка не придумала ничего лучшего, как продавать польскому избирателю страх, угрозу и образ врага в виде Беларуси. На этом они надеются триумфально въехать в Сейм и сформировать полностью однопартийное правительство. И наш Президент прекрасно понимает их мотивы и не будет им подыгрывать, накачивая напряжение с нашей стороны. Наоборот, правильно сейчас показывать, что наша политика в их отношении разумна, предсказуема и взаимна. Лукашенко: При всем этом мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями, как я говорил, их не выбирают, они от Господа Бога. Читать здесь.

Алексей Дзермант:

К сожалению, западные соседи к этому пока не готовы. У них другой способ самоутверждаться политически – через конфронтацию и нагнетание военной истерики. И к этому тоже не нужно легкомысленно относиться. Ведь эти люди, если почувствуют нашу слабость, будут готовы напасть, ведь не зря же они так активно вооружаются. На это нам есть чем ответить, причем без многомиллиардных затрат, кинутых в топку гонки вооружений. Упреки в нашу сторону о том, что у нас есть тактическое ядерное оружие и бойцы ЧВК «Вагнер», нужно вернуть им, поскольку именно Польша в одностороннем порядке фактически вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Не знаю почему, может быть от чрезмерного шляхетского гонора, но в Польше принято считать, что только они имеют право на действия, нарушающие баланс сил в регионе и что мы должны с этим смириться, спокойно наблюдать. Такого не будет, любое действие получит противодействие, иногда асимметричное, но все равно эффективное.