Президент Беларуси убеждён в правильности курса на создание надёжной системы нацбезопасности

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 28 июля на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах, 5-й отдельной бригаде специального назначения, я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности.