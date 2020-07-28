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Президент Беларуси убеждён в правильности курса на создание надёжной системы нацбезопасности

28 июля 2020 08:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности.    

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 28 июля на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.    

Президент Беларуси убеждён в правильности курса на создание надёжной системы нацбезопасности-1

Фото: официальный сайт Президента Беларуси  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах, 5-й отдельной бригаде специального назначения, я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности.    

«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду (читать далее).    

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко

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