Президент Беларуси убеждён в правильности курса на создание надёжной системы нацбезопасности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 28 июля на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
Фото: официальный сайт Президента Беларуси
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах, 5-й отдельной бригаде специального назначения, я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности.
«С такой армией они не хотят воевать». Что говорил Президент, посещая 103-ю витебскую воздушно-десантную бригаду (читать далее).