Очередной всплеск жары и оранжевый уровень опасности – какую погоду ожидать в Беларуси

Очередной всплеск жары и оранжевый уровень опасности. В прогнозе синоптиков – ливни, грозы и порывистый ветер. По данным Белгидромета, погодные условия определяет область повышенного атмосферного давления, также скажется влияние активных атмосферных фронтов и очень теплой неустойчивой воздушной массы, которые смещаются с юго-запада Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветер при грозах местами усилится до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах порывы составят 24 метра в секунду. Максимально воздух прогреется от 25 градусов по северу до 35 по югу. Рекомендации от спасателей при жаре: избегать прямых солнечных лучей, пользоваться головными уборами, зонтиками, носить легкую одежду из натуральных тканей и не забывать про солнцезащитный крем. Пейте больше жидкости: воду, зеленый чай, квас. А вот от алкоголя лучше отказаться – в жару он особенно опасен. По возможности нужно ограничить поездки на автомобиле.