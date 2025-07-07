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Илон Маск подал документы на регистрацию новой партии в США – «Партии Америки»

07 июля 2025 08:05
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Илон Маск подал документы на регистрацию новой партии в США – «Партии Америки»-0

Илон Маск стал инициатором регистрации Американской партии и подал заявку на выдвижение в Конгресс в Техасе. Об этом пишет РИА Новости.

В необработанной заявке фигурирует название America Party (AMEP), что в переводе означает «Партия Америка» или «Партия Америки».

Хотя он официально не объявлял о своем выдвижении, его действия связаны с тем, что он критикует экономическую политику лидера США Дональда Трампа.

Маск полагает, что предложенные меры приведут к увеличению дефицита бюджета. В свою очередь, Трамп поставил под сомнение самостоятельность бизнеса Маска. По опросам, около 40 % избирателей готовы поддержать новую партию.

Фото: pixabay

# Международная политика

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