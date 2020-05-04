Президент Беларуси о саммите ЕАЭС: «Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность»

Новости Беларуси. Во время разговора Александра Лукашенко и Игоря Додона затронули и тему подготовки к проведению саммита ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая. Беларусь как принимающая сторона готова организовать любой формат. Однако сам Александр Лукашенко высказался за живое общение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с господином Токаевым, президентом Казахстана. Они сейчас консультируются с президентом России. Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана. Какие темы обсудили главы государств Я и вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организовываю мероприятие. Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы, с удовольствием побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск. Если, конечно, это позволит вам обстановка.