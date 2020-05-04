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Президент Беларуси о саммите ЕАЭС: «Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность»

04 мая 2020 18:07
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Новости Беларуси. Во время разговора Александра Лукашенко и Игоря Додона затронули и тему подготовки к проведению саммита ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая. Беларусь как принимающая сторона готова организовать любой формат. Однако сам Александр Лукашенко высказался за живое общение.

Президент Беларуси о саммите ЕАЭС: «Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с господином Токаевым, президентом Казахстана. Они сейчас консультируются с президентом России.   

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Я и вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организовываю мероприятие. Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы, с удовольствием побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск. Если, конечно, это позволит вам обстановка.

Президент Беларуси о саммите ЕАЭС: «Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность»-4

Я не очень воспринимаю формат видеоконференции, потому что… знаете, с нас уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопрос, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. 

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Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить. Пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие. Но мы бы встретились и поговорили здесь.

У Молдовы статус наблюдателя при ЕАЭС. Игорь Додон поддержал предложение нашего Президента провести личную встречу глав государств и подтвердил свое присутствие в этом случае. 

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Игорь Додон # Фотофакт

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