Президент Беларуси требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках и разгрузить Минск

Новости Беларуси. Вопросы возведения жилья и положение дел в строительной отрасли. Александр Лукашенко посещает МАПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейшая организация страны, которая за свою историю обеспечила квадратными метрами около 75 % белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Впрочем, силами предприятия в Беларуси возводятся не только дома, но и, например, детские сады.

Главе государства расскажут о технологиях, которые используют в строительстве, познакомят с образцами коттеджей, производимых МАПИД.