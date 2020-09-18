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Президент Беларуси требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках и разгрузить Минск

18 сентября 2020 07:32
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Новости Беларуси. Вопросы возведения жилья и положение дел в строительной отрасли. Александр Лукашенко посещает МАПИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках и разгрузить Минск-1

Это крупнейшая организация страны, которая за свою историю обеспечила квадратными метрами около 75 % белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Впрочем, силами предприятия в Беларуси возводятся не только дома, но и, например, детские сады. 

Главе государства расскажут о технологиях, которые используют в строительстве, познакомят с образцами коттеджей, производимых МАПИД. 

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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