«Используем в подготовке передовые методики». Как собаки помогают таможенникам искать запрещённые вещества

Новости Беларуси. Свыше 300 попыток незаконного перемещения наркотиков выявлено Минской региональной таможней за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, удалось изъять больше тонны запрещенных веществ. В этом большая заслуга кинологов и служебных собак.

Именно они проверяют багаж на транспорте, а также международные посылки. Есть случаи, когда в нашу страну незаконным путем по земле, воздуху и почте ввозят валюту и оружие. Кинологи утверждают: наиболее тонкий нюх к контрабанде у лабрадора, немецкой овчарки и даже йоркошпица. Декоративные породы могут пробираться туда, куда не пройдет крупногабаритный пес. Всего в Минской региональной таможне служат 40 ищеек.

Сергей Раевский, старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Беларуси:

Используем в подготовке такие передовые методики, которые показали свою эффективность в мире. Так, мы начали подготовку и применение собак для одновременного поиска нескольких веществ. То есть одна собака у нас может искать как валюту, так и наркотические вещества. Это позволяет повысить эффективность их работы и применения.