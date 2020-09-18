«Год трудов впереди предстоит как минимум». В Могилёвской области ищут неизвестные захоронения времён ВОВ

Новости Беларуси. В Могилевской области проходит масштабная экспедиция по поиску неизвестных захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно продуктивным стал первый день работ в Славгородском районе. На полях у деревни Поповка летом 41-го шли ожесточенные бои 25-го механизированного корпуса под командованием генерала Семена Кривошеина. Поисковики уже обнаружили здесь останки семи красноармейцев.

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического клуба военно-исторической реконструкции «Виккру»:

Почти при каждом из них находятся медальоны – эбонитовые капсулы. Очень большая вероятность, что вкладыши в них могли сохраниться. На этот момент уже два лейтенанта достоверно установлены, два командира.

Павел Кончиков, поисковик историко-патриотического клуба военно-исторической реконструкции «Виккру»:

В перспективе тут должно быть очень много наших бойцов, которые пропали без вести, погибли тут. Будем работать. Территория большая, поэтому, наверное, нам год трудов впереди предстоит как минимум.