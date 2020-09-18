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«Год трудов впереди предстоит как минимум». В Могилёвской области ищут неизвестные захоронения времён ВОВ

18 сентября 2020 09:43
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Новости Беларуси. В Могилевской области проходит масштабная экспедиция по поиску неизвестных захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Год трудов впереди предстоит как минимум». В Могилёвской области ищут неизвестные захоронения времён ВОВ-1

Особенно продуктивным стал первый день работ в Славгородском районе. На полях у деревни Поповка летом 41-го шли ожесточенные бои 25-го механизированного корпуса под командованием генерала Семена Кривошеина. Поисковики уже обнаружили здесь останки семи красноармейцев.

«Год трудов впереди предстоит как минимум». В Могилёвской области ищут неизвестные захоронения времён ВОВ-4

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического клуба военно-исторической реконструкции «Виккру»:
Почти при каждом из них находятся медальоны эбонитовые капсулы. Очень большая вероятность, что вкладыши в них могли сохраниться. На этот момент уже два лейтенанта достоверно установлены, два командира.

«Год трудов впереди предстоит как минимум». В Могилёвской области ищут неизвестные захоронения времён ВОВ-7

Павел Кончиков, поисковик историко-патриотического клуба военно-исторической реконструкции «Виккру»:
В перспективе тут должно быть очень много наших бойцов, которые пропали без вести, погибли тут. Будем работать. Территория большая, поэтому, наверное, нам год трудов впереди предстоит как минимум.

«Год трудов впереди предстоит как минимум». В Могилёвской области ищут неизвестные захоронения времён ВОВ-10

Работы велись и в пойме реки Вилия. Там поисковикам удалось поднять останки 17 красноармейцев. А благодаря найденной медали за отвагу – установить личность одного из бойцов. Поисковые работы продолжатся до конца недели.

# Великая Отечественная война # общество # Николай Борисенко # Фотофакт

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