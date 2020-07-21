Новости Беларуси. 21 июля Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пообщается с ее активом.

Такая форма диалога – не новая. Ранее уже состоялись подобные встречи с активами всех остальных областей и Минска. В Гомеле также Президент примет участие в открытии новой поликлиники. Она предназначена для приема как взрослых, так и малышей.