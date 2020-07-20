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С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет

20 июля 2020 18:51
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Новости Беларуси. В РНПЦ «Мать и дитя» очередное пополнение. Ночью на свет появилась маленькая Полина. 3 килограмма 300 граммов. И, что самое главное, абсолютно здорова. 

С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет-1

По шкале Апгар состояние новорожденной на первых минутах жизни врачи оценили по максимуму баллов. Это значит, что с малышкой всё в порядке, она дышит сама, у нее хорошо работает сердце, все рефлексы в норме.  

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С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет-3

Прекрасно чувствует себя и мама. Анастасия Климова приехала в центр из Новополоцка. Для нее эта кроха – первая и поистине долгожданная.   

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С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет-5

Анастасия Климова:  
Сейчас мне 35 лет. Это первый долгожданный ребенок. Я чувствую себя молодой мамочкой. В 21.15 я родила это чудо.  

С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет-7

Но еще несколько лет назад Анастасия о материнстве и не задумывалась – за жизнь боролась. В 21 год стало ухудшаться здоровье. Одышка, отеки ног, проблемы с печенью. Жизнь превратилась в сплошное хождение по врачам. Причина, как установят после – в редком заболевании, которое постепенно разрушало организм.   

С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет-9

Анастасия Климова:  
Молодая девчонка, не могу сходить со своими подружками, с друзьями в кафешки, потому что у меня была тяжесть, отеки очень были сильные. Начался цирроз печени. Печень моя уже не могла восстановиться. Мне надо было только делать трансплантацию печени.  

С донорской печенью Анастасия уже 9 лет. Признается, с беременностью анализы только улучшились. Но чтобы самочувствие всегда оставалось в норме, за этим круглосуточно следили специалисты центра вместе с коллегами-трансплантологами. К слову, за последние 13 лет в Беларуси 47 женщин стали мамами после пересадки органов. К примеру, в Украине таких случаев – меньше 10.  

С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет-11
С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет-12

Ольга Ткаченко, акушер-гинеколог РНПЦ «Мать и дитя»:  
Беременность после трансплантации органов связана с высоким риском развития акушерских, перинатальных осложнений и с возможным развитием дисфункции трансплантата. Но при своевременном планировании, диагностике, медицинской профилактике осложнений мы можем добиться того, чтобы эта беременность имела благоприятный исход. И она обязательно должна иметь благоприятный исход.  

# Рождаемость в Беларуси # общество # Анастасия Климова # Ольга Ткаченко # Фотофакт

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