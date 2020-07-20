С донорской печенью уже 9 лет. История белоруски, которая родила долгожданную дочку в 35 лет

По шкале Апгар состояние новорожденной на первых минутах жизни врачи оценили по максимуму баллов. Это значит, что с малышкой всё в порядке, она дышит сама, у нее хорошо работает сердце, все рефлексы в норме.

Прекрасно чувствует себя и мама. Анастасия Климова приехала в центр из Новополоцка. Для нее эта кроха – первая и поистине долгожданная.

Анастасия Климова: Сейчас мне 35 лет. Это первый долгожданный ребенок. Я чувствую себя молодой мамочкой. В 21.15 я родила это чудо.

Но еще несколько лет назад Анастасия о материнстве и не задумывалась – за жизнь боролась. В 21 год стало ухудшаться здоровье. Одышка, отеки ног, проблемы с печенью. Жизнь превратилась в сплошное хождение по врачам. Причина, как установят после – в редком заболевании, которое постепенно разрушало организм.

Анастасия Климова:

Молодая девчонка, не могу сходить со своими подружками, с друзьями в кафешки, потому что у меня была тяжесть, отеки очень были сильные. Начался цирроз печени. Печень моя уже не могла восстановиться. Мне надо было только делать трансплантацию печени.

С донорской печенью Анастасия уже 9 лет. Признается, с беременностью анализы только улучшились. Но чтобы самочувствие всегда оставалось в норме, за этим круглосуточно следили специалисты центра вместе с коллегами-трансплантологами. К слову, за последние 13 лет в Беларуси 47 женщин стали мамами после пересадки органов. К примеру, в Украине таких случаев – меньше 10.