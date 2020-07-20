В Столбцах установили старинный торговый корабль. Как он выглядит и что означает надпись «Кронон»

Новости Беларуси. В Столбцах установили прототип старинного торгового корабля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он стал главной достопримечательностью нового парка активного отдыха на улице Набережной.

Чтобы сохранить точность, объект создавали, опираясь на исторические данные. Композиция представляет собой макет судна – в прошлом он был в 4 раза больше. Этот корабль не выглядит маленьким, его вес составляет около 2,5 тонн.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

Размеры лодки, согласно историческим сводкам, составляли от 40 до 50 метров, а высота паруса была от 15 до 30 метров.

Корабль с деревни Сула, которая расположена тоже в Столбцовском районе, доставляли с помощью двух тралов, то есть грузили там автомобильными кранами, ставили на прицепы, перевозили сюда. Здесь мы собирали из двух частей и уже поставили на постамент.