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«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

20 июля 2020 18:40
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Новости Беларуси. Сегодня на учете у белорусских онкологов 375 тысяч пациентов. Половина из них на здоровье не жалуются 5 лет и более. Но в центре их продолжают наблюдать.  

«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»-1

«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»-3

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Люди, у которых выявляется злокачественная опухоль, не должны считать, что это тотальная ситуация в их жизни. Во многих случаях от этой болезни можно избавиться. Мы можем смело сказать, что те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, это результат улучшения лечения пациентов.  

Я приведу вам буквально одну цифру. В онкологии есть такой показатель, как пятилетняя выживаемость – это критерий, на основании которого во всем мире мы оцениваем эффективность лечения пациентов. Если взять 20 лет назад и сейчас, этот показатель в нашей стране увеличился на 20 %. Это очень хорошие показатели, и мы держимся на этих мировых цифрах.  

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«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»-6

Мировые рейтинги свидетельствуют: лечение онкобольных в Беларуси находится на уровне Великобритании, Германии, США. Около 70 % опухолей у нас выявляют на ранней стадии.   

Сергей Поляков:
Скрининг – это очень важная составляющая, и мы активно последние, наверное, 10 лет, разрабатываем эти программы и внедряем их по всей стране. Если говорить о первой, второй стадии, порядка 95-98 % людей могут быть исцелены навсегда.  

# Медицина # общество # Сергей Поляков # Фотофакт

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