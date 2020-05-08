Игроки «Немана» перед матчем выйдут с портретами воинов. Как в регионах Беларуси отметят День Победы в 2020 году

Новости Беларуси. 9 мая торжества пройдут по всей стране. К празднику, без преувеличения, готовятся в каждом белорусском городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день

Так, в Гродно 9 мая игроки футбольного клуба «Неман» выйдут на поле перед матчем с портретами воинов, которые освобождали город от фашистской оккупации. А сами горожане увидят поздравление с праздником на 40-метровой высоте – такая иллюминация появится на колесе обозрения в центральном парке.