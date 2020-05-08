Игроки «Немана» перед матчем выйдут с портретами воинов. Как в регионах Беларуси отметят День Победы в 2020 году
Новости Беларуси. 9 мая торжества пройдут по всей стране. К празднику, без преувеличения, готовятся в каждом белорусском городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 мая 2020 года с СТВ. Что и во сколько смотреть в праздничный день
Так, в Гродно 9 мая игроки футбольного клуба «Неман» выйдут на поле перед матчем с портретами воинов, которые освобождали город от фашистской оккупации. А сами горожане увидят поздравление с праздником на 40-метровой высоте – такая иллюминация появится на колесе обозрения в центральном парке.
Главным событием в Витебском регионе станет открытие после реконструкции мемориального комплекса «Рыленки». Это одно из крупнейших воинских захоронений в Беларуси.
В Гомеле состоится возложение цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Память погибших героев почтут минутой молчания.
В Бресте основные торжества пройдут традиционно в крепости-герое. На площадь Церемониалов вынесут одну из реликвий Цитадели: боевое знамя 393-го отдельного артиллерийского дивизиона. Во время боев защитники сумели укрыть его от врага в казематах. Разыскать знамя удалось только после войны.
В Могилевской области в честь ветеранов организуют персональные парады с оркестром под окнами домов. А на местах памяти и воинских захоронений города в одно и то же время загорятся десятки лампад и свечей.