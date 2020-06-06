Гнездо в виде варежки и по 40 сорок. Кого и что можно увидеть на минских экотропах

Среди бетонных многоэтажек, на стыке оживленного мегаполиса и лесного массива расположилось настоящее чудо природы – «Город птиц». Экологическая тропа в урочище «Серебряный лог» протяженностью в полтора километра – уникальная болотистая низина в пойме реки Свислочь. А еще это большой подарок для минчан, ведь болото поглощает в разы больше углекислого газа, чем лес.

Руслан Шайкин, руководитель Центра экологического воспитания и развития: Если мы обратим внимание на это болото, то мы увидим что оно мутное, то ли загрязненное своими природными остатками. Но ручеек, который вытекает из болота, он чистенький абсолютно. Это говорит о том, что само болото, как губка, впитывает в себя остатки и выдает чистую воду, которая течет дальше. Болото в городе выполняет такую фильтрующую функцию.

«Город птиц» – настоящий рай для любителей бёрдвотчинга. В болотистой местности можно встретить около сотни видов пернатых, есть среди них и довольно редкие.

Руслан Шайкин: Здесь иногда можно увидеть ремеза – птичка певчая, она умеет строить интересное гнездо такое в виде варежки продолговатой с боковым входом. В этом году уже появились. Уже тонкий свист был слышен. Здесь поселяются различные виды пеночек: весничка, теньковка, трещотка.

С самого открытия школьники совместно с организаторами проекта оборудовали более 40 домиков для пернатых. А для больших семейств есть даже многоэтажки. А вот прикармливать птиц самостоятельно орнитологи не советуют.

Руслан Шайкин: И птенчики, и птицы вполне могут найти себе корма там, где живут. Наша прикормка расслабляет естественные инстинкты птиц, и маленькие птенчики вместо того, чтобы получать навык нахождения еды в дикой природе, становятся маленькими попрошайками – привыкают получать лакомство от человека и попадают в экологическую ловушку.

«Город птиц» живет круглый год. Даже зимой это место не пустует.

Руслан Шайкин:

В той части «Города птиц», условно мы его называем «Остров сорок», были случаи, когда мы за один раз насчитывали до 40 сорок в одном месте. Как будто они там собираются со всего Ленинского района. Но сейчас у них сезон гнездования, поэтому они распределены по участкам. А вот наступает осень-зима, и они опять все собираются в этом месте.

Но не только птицами славится это живописное место. По соседству с пернатыми в городе поселились ондатры и бобры. Эксперты утверждают: «Город птиц» – идеальная экосистема, потому и привлекает представителей дикой природы.