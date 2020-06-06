Гнездо в виде варежки и по 40 сорок. Кого и что можно увидеть на минских экотропах

В программе «Минск и минчане» рассказываем об экотропах Минска.
В программе «Минск и минчане» рассказываем об экотропах Минска.
Среди бетонных многоэтажек, на стыке оживленного мегаполиса и лесного массива расположилось настоящее чудо природы – «Город птиц». Экологическая тропа в урочище «Серебряный лог» протяженностью в полтора километра – уникальная болотистая низина в пойме реки Свислочь. А еще это большой подарок для минчан, ведь болото поглощает в разы больше углекислого газа, чем лес.
Руслан Шайкин, руководитель Центра экологического воспитания и развития:
Если мы обратим внимание на это болото, то мы увидим что оно мутное, то ли загрязненное своими природными остатками. Но ручеек, который вытекает из болота, он чистенький абсолютно. Это говорит о том, что само болото, как губка, впитывает в себя остатки и выдает чистую воду, которая течет дальше. Болото в городе выполняет такую фильтрующую функцию.
«Город птиц» – настоящий рай для любителей бёрдвотчинга. В болотистой местности можно встретить около сотни видов пернатых, есть среди них и довольно редкие.
Руслан Шайкин:
Здесь иногда можно увидеть ремеза – птичка певчая, она умеет строить интересное гнездо такое в виде варежки продолговатой с боковым входом. В этом году уже появились. Уже тонкий свист был слышен. Здесь поселяются различные виды пеночек: весничка, теньковка, трещотка.
С самого открытия школьники совместно с организаторами проекта оборудовали более 40 домиков для пернатых. А для больших семейств есть даже многоэтажки. А вот прикармливать птиц самостоятельно орнитологи не советуют.
Руслан Шайкин:
И птенчики, и птицы вполне могут найти себе корма там, где живут. Наша прикормка расслабляет естественные инстинкты птиц, и маленькие птенчики вместо того, чтобы получать навык нахождения еды в дикой природе, становятся маленькими попрошайками – привыкают получать лакомство от человека и попадают в экологическую ловушку.
«Город птиц» живет круглый год. Даже зимой это место не пустует.
Руслан Шайкин:
В той части «Города птиц», условно мы его называем «Остров сорок», были случаи, когда мы за один раз насчитывали до 40 сорок в одном месте. Как будто они там собираются со всего Ленинского района. Но сейчас у них сезон гнездования, поэтому они распределены по участкам. А вот наступает осень-зима, и они опять все собираются в этом месте.
Но не только птицами славится это живописное место. По соседству с пернатыми в городе поселились ондатры и бобры. Эксперты утверждают: «Город птиц» – идеальная экосистема, потому и привлекает представителей дикой природы.
Руслан Шайкин:
В прошлом году было интересное у нас событие – мы увидели лесную куницу. Казалось, в большом городе куница – это редкий гость, что она здесь делает? Здесь это далеко не окраина, а все-таки, ближе к центру, и куница здесь благополучно обосновалась.
По экотропе гуляют не только взрослые, но и дети. Несколько раз в неделю здесь проводятся занятия для школьников в рамках проекта «Зеленые классы Беларуси».
Руслан Шайкин:
Мы сюда приводим маленьких деток – это 1-4-е классы, где воочию наблюдаем за природой, растениями. Это, наверное, лучшее средство воспитания, нежели учебный кабинет, картинки и видеоролики. Это занятия, которые проводятся в природе, для природы, для детей и показывают высокий уровень экологического воспитания.
Одна из столичных экотроп – «Чижовка» – тот самый случай, когда природа взяла свое. Отправиться в маленькое путешествие по живописному маршруту длиной почти в километр сегодня может каждый! Разбавить городские, полные забот, будни помогут обитатели удивительного островка природы. Тут гнездятся редкие птицы, мирно соседствуют ужи и произрастают уникальные виды растений, занесенные в Красную книгу Беларуси.
Сергей Юшкевич, специалист центра экологических решений, координатор экотропы «Чижовка»:
Интересна тропа тем, что уникально выполнен дизайн информационных стендов. Их расположение не вертикальное, а горизонтальное. Это нехарактерно для других экологических троп.
Каждый такой стенд не один день разрабатывался целой командой художников и дизайнеров. Чтобы путешествие по природному маршруту захватило по максимуму, креативные экологи подключили современные технологии и оснастили стенды специальными QR-кодами, которые позволяют прослушать голоса птиц, просмотреть видео, фотографии насекомых и растений онлайн со смартфона.
А еще не забыли про важную вещь: развлекая, обучать. Во время, казалось бы, обычной прогулки можно открыть для себя много нового и главное – полезного!
Сергей Юшкевич:
Есть инфостенды, которые посвящены бережному отношению к воде. Есть несколько слов, что такое изменение климата, проблема с отходами, которая также здесь рассматривается. Есть также проблема химических веществ в различных товарах потребления. В игрушках, например.
Минчане:
– Очень-очень нравится, я с первого дня, как вот сделали эту тропу, я сюда прихожу и, бывает, тут по 4-6 часов.
– Очень нравится, релаксация полнейшая! Зелень, солнышко светит… Спасибо, молодцы!
– Приходим часто почти каждый день, очень красиво, как в райском уголочке, больше всего птички нравятся, так поют красиво.
Это отличный шанс познакомиться с удивительными представителями флоры и фауны. Но главная и основная цель проекта, как утверждают организаторы, – сохранение экосистемы. А это лучшее доказательство дружественного и бережного отношения к природе!