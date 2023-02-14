Могут ли вырасти аденоиды после их удаления? Поговорили с врачом о детском здоровье

Аденоиды представляют собой небольшие образования из лимфоидной ткани, которые располагаются в носоглотке. К сожалению, при частом развитии респираторных заболеваний они могут увеличиваться, что приводит к множеству проблем.
Аденоиды представляют собой небольшие образования из лимфоидной ткани, которые располагаются в носоглотке. К сожалению, при частом развитии респираторных заболеваний они могут увеличиваться, что приводит к множеству проблем.
Василиса Ленько, врач-отоларинголог медицинского центра «Нордин»:
Вне зависимости от рук хирурга, вне зависимости от метода удаления аденоидов, есть разные способы, но процентное соотношение – около 5 % у всех хирургов, кто работает и оперирует, есть такие осложнения.
К слову, такая патология встречается у половины детей дошкольного возраста. К сожалению, даже после удаления аденоидов они могут появиться снова.
Василиса Ленько:
Бывают случаи рецидивирующего течения аденоидной ткани. Проводили исследования и выявили три группы фактора риска. Первая группа – это маленькие дети до трех лет. Когда очень рано оперируем, риск, что аденоидная ткань или лимфоидная ткань будет подрастать, очень велик. Вторая группа деток риска – это аллергические заболевания, которые чаще всего и дают нам рецидивирующее течение аденоидитов. Еще группа – дети часто болеющие, когда возникает вирусная инфекция, когда начинается воспаление слизистой оболочки полости носа и всего респираторного тракта.
Также на повторное появление аденоидита влияет генетическая предрасположенность. Такая патология более характерна для детей со склонностью к гиперразрастанию лимфатической ткани. Важную роль в предупреждении повторного воспаления играет профилактика. В первую очередь большое значение имеет своевременное лечение острых респираторных заболеваний.
Василиса Ленько:
При аллергическом течении аденоидитов всегда обсуждаем, с аллергологами в том числе: надо ли в момент обострения удалять аденоиды, не навредим ли мы ребенку, удаляя эти аденоиды. Потому что при бронхиальной астме, при больших аллергических реакциях защита лимфоидной ткани все-таки есть. И если ребенок начинает терять слух, мы вынуждены удалять аденоиды и при таких аллергических состояниях пациента.
Заложенность носа, храп, частые простуды и снижение иммунитета – все эти симптомы могут говорить о рецидиве аденоидов. Причем развиваться заболевание будет как и прежде. В таком случае важно повторно обратиться к лор-врачу.
Василиса Ленько:
Очень много деток приходят, когда носового дыхания нет, лимфоидная ткань разрослась. Но не лечат консервативно и не проводят диагностику на инфекционный мононуклеоз. Когда идет инфекционный мононуклеоз, будет разрастание. Не будет ребенок дышать носом. Поставили диагноз, вылечили инфекционный мононуклеоз, прошло время после заболевания (месяц, два, три, пять), пожалуйста, оперируйте, будем иметь хорошие результаты, и не будет рецидива. А если оперировать в разгар инфекционного мононуклеоза, все – рецидив 100 %.
*На правах рекламы.
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