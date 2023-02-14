Могут ли вырасти аденоиды после их удаления? Поговорили с врачом о детском здоровье

Аденоиды представляют собой небольшие образования из лимфоидной ткани, которые располагаются в носоглотке. К сожалению, при частом развитии респираторных заболеваний они могут увеличиваться, что приводит к множеству проблем.

Василиса Ленько, врач-отоларинголог медицинского центра «Нордин»:

Вне зависимости от рук хирурга, вне зависимости от метода удаления аденоидов, есть разные способы, но процентное соотношение – около 5 % у всех хирургов, кто работает и оперирует, есть такие осложнения.

К слову, такая патология встречается у половины детей дошкольного возраста. К сожалению, даже после удаления аденоидов они могут появиться снова.

Василиса Ленько:

Бывают случаи рецидивирующего течения аденоидной ткани. Проводили исследования и выявили три группы фактора риска. Первая группа – это маленькие дети до трех лет. Когда очень рано оперируем, риск, что аденоидная ткань или лимфоидная ткань будет подрастать, очень велик. Вторая группа деток риска – это аллергические заболевания, которые чаще всего и дают нам рецидивирующее течение аденоидитов. Еще группа – дети часто болеющие, когда возникает вирусная инфекция, когда начинается воспаление слизистой оболочки полости носа и всего респираторного тракта.

Также на повторное появление аденоидита влияет генетическая предрасположенность. Такая патология более характерна для детей со склонностью к гиперразрастанию лимфатической ткани. Важную роль в предупреждении повторного воспаления играет профилактика. В первую очередь большое значение имеет своевременное лечение острых респираторных заболеваний.

Василиса Ленько:

При аллергическом течении аденоидитов всегда обсуждаем, с аллергологами в том числе: надо ли в момент обострения удалять аденоиды, не навредим ли мы ребенку, удаляя эти аденоиды. Потому что при бронхиальной астме, при больших аллергических реакциях защита лимфоидной ткани все-таки есть. И если ребенок начинает терять слух, мы вынуждены удалять аденоиды и при таких аллергических состояниях пациента.