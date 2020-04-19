Президент Беларуси: «Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи»

Новости Беларуси. 19 апреля православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжество победы жизни над смертью, светлое Воскресение Иисуса Христа. Именно оно является центром библейской истории и основой всего христианского учения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Праздник Пасхи – источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость. Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества – милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.

Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел. Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.