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Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Благовещенском храме в Малых Лядах

19 апреля 2020 09:01
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе. 

Президент Беларуси считает, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год. 

На Пасху в отличие от рождественских праздников Президент Беларуси обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы. 

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. 

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко

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