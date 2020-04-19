Александр Лукашенко зажёг пасхальную свечу в Свято-Благовещенском храме в Малых Лядах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе.

Президент Беларуси считает, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год.

На Пасху в отличие от рождественских праздников Президент Беларуси обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы.

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем.