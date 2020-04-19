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Александр Лукашенко: православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа

19 апреля 2020 06:10
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сограждан с православной Пасхой. Слова белорусского лидера приводит пресс-служба главы государства. 

Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.

Праздник Пасхи – источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.

Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества – милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.

Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел.

Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко

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