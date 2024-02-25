В ЦИК озвучили цифру по досрочной явке избирателей в областях и Минске

Явка избирателей на 9 часов утра в Беларуси составила более 43,5 %. Это с учетом тех, кто проголосовал досрочно. Такую цифру озвучил председатель ЦИК на первой пресс-конференции в информационном центре во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
У нас есть первые сведения на 9 утра, явка составила 43,64 %. В разрезе областей: Брестская – 46,33 %, Витебская – 43,28 %, Гомельская – 51,63 %, Гродненская – 40,85 %, Минская – 42,58 %, Могилевская – 54,72 %, Минск – 31,08 %. Общая явка – 43,64 %.
О том, как идет голосование информация также поступает в Центр общественного наблюдения за выборами. На его горячую линию и в чат-бот уже обратились более 200 человек. В подавляющем большинстве это вопросы консультативного характера: как найти участок или проголосовать не по месту регистрации, где ознакомиться с программами кандидатов. Что касается жалоб или замечаний по организации избирательного процесса, то таких буквально единицы. Все они оперативно устранены.
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