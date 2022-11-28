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Министерство труда и соцзащиты выступило в поддержку белорусских паралимпийцев

28 ноября 2022 19:52
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Новости Беларуси. Министерство труда и социальной защиты выступило в поддержку белорусских паралимпийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство труда и соцзащиты выступило в поддержку белорусских паралимпийцев-1

В 2016 году была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, Беларусь взяла на себя обязательства по выполнению ее положений и созданию для людей с инвалидностью условий, равных со всеми. Наша страна продолжает развитие в этом направлении: денежные выплаты, соцуслуги, правовая гарантия для трудоустройства, получение образования и медпомощи.

Однако 16 ноября Международный паралимпийский комитет приостановил членство Беларуси в организации. Как отметила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, такое решение – это нарушение всех основополагающих принципов Конвенции и олимпийского движения. Минтруда запустило акцию в поддержку наших спортсменов. Белорусы принимают в ней активное участие.

# Белорусские спортсмены # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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