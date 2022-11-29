Три человека погибли в результате аварии в Могилёвской области

Новости Беларуси. Следователи работают на месте ночного ДТП под Чаусами, в котором погибли три человека. Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной версии, за рулем находилась 25-летняя девушка, которая проезжая перекресток и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. Еще одну 22-летнюю пассажирку выбросило из авто, с травмами она доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело.