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Три человека погибли в результате аварии в Могилёвской области

29 ноября 2022 07:26
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Новости Беларуси. Следователи работают на месте ночного ДТП под Чаусами, в котором погибли три человека. Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли в результате аварии в Могилёвской области-1

По предварительной версии, за рулем находилась 25-летняя девушка, которая проезжая перекресток и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. Еще одну 22-летнюю пассажирку выбросило из авто, с травмами она доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Очевидцев ДТП следователи просят сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам в Могилеве (80222) 74-85-70, 29-82-05.

Три человека погибли в результате аварии в Могилёвской области-4

Госавтоинспекция напоминает, что из-за погодных условий на дорогах обстановка не из простых. При движении автомобилистам необходимо выбирать безопасную скорость, резко не тормозить, особенно на закруглениях дорог, держать дистанцию и боковой интервал.

# Авария в Могилевской области # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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