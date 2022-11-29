Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении очередного «продавца» криптовалюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, 32-летнего мужчину знакомый попросил приобрести виртуальную валюту, так как сам находился за пределами страны. Потерпевший передал лжепродавцу 21 тысячу долларов. Как итог, держа в руках деньги, мужчина убежал в неизвестном направлении.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

В кратчайшие сроки сотрудники милиции установили личность лжепродавца криптовалюты. Им оказался 26-летний безработный минчанин. В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия. У подозреваемого изъято более 19 тысяч долларов, остальные деньги он успел потратить.