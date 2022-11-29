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Возбуждено уголовное дело в отношении очередного «продавца» криптовалюты

29 ноября 2022 06:52
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Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении очередного «продавца» криптовалюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возбуждено уголовное дело в отношении очередного «продавца» криптовалюты-1

По данным следствия, 32-летнего мужчину знакомый попросил приобрести виртуальную валюту, так как сам находился за пределами страны. Потерпевший передал лжепродавцу 21 тысячу долларов. Как итог, держа в руках деньги, мужчина убежал в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело в отношении очередного «продавца» криптовалюты-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
В кратчайшие сроки сотрудники милиции установили личность лжепродавца криптовалюты. Им оказался 26-летний безработный минчанин. В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия. У подозреваемого изъято более 19 тысяч долларов, остальные деньги он успел потратить.

Следователи будут ходатайствовать о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

# Хищение # общество # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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