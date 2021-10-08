В Жодино проходит встреча делегаций городов-побратимов Беларуси и России

Новости Беларуси. Потенциал для укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов. Встреча делегаций городов-побратимов двух стран 8 октября проходит в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнеры собрались, чтобы обсудить состояние и перспективы взаимодействия во многих сферах. В таком формате диалог пройдет в 10-ый раз. Приветствие участникам встречи направил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Побратимское движение вносит неоценимый вклад в укрепление торгово-экономических связей между белорусскими и российскими предприятиями, способствует реализации совместных бизнес-проектов и обмену опытом между научными центрами и образовательными учреждениями, способствует развитию социальной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Убежден, что успешное проведение нынешней встречи будет содействовать эффективному расширению прямых контактов по линии органов власти, деловых, научных и творческих кругов, а также выработке конкретных решений, направленных на поступательное развитие всего комплекса отношений между городами и регионами наших братских стран.