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В Жодино проходит встреча делегаций городов-побратимов Беларуси и России

08 октября 2021 07:35
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Новости Беларуси. Потенциал для укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов. Встреча делегаций городов-побратимов двух стран 8 октября проходит в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жодино проходит встреча делегаций городов-побратимов Беларуси и России-1

Партнеры собрались, чтобы обсудить состояние и перспективы взаимодействия во многих сферах. В таком формате диалог пройдет в 10-ый раз. Приветствие участникам встречи направил Президент.

В Жодино проходит встреча делегаций городов-побратимов Беларуси и России-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Побратимское движение вносит неоценимый вклад в укрепление торгово-экономических связей между белорусскими и российскими предприятиями, способствует реализации совместных бизнес-проектов и обмену опытом между научными центрами и образовательными учреждениями, способствует развитию социальной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест. Убежден, что успешное проведение нынешней встречи будет содействовать эффективному расширению прямых контактов по линии органов власти, деловых, научных и творческих кругов, а также выработке конкретных решений, направленных на поступательное развитие всего комплекса отношений между городами и регионами наших братских стран.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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