Президент Беларуси поздравил Леонида Куравлёва с 85-летием

Новости России. Любимый миллионами артист Леонид Куравлев отмечает юбилей. Благодаря его образу в кино, каждый знает, кому Афоня рубль должен и что там ООН по Гондурасу решила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже непутевые персонажи в исполнении Народного артиста России получались настолько обаятельными и популярными, что в особом представлении Леонид Куравлев не нуждается. Актерская карьера с самого начала у него сложилась удачно – играл в эпизодах, еще будучи студентом.

Дебютировал в кино в конце 1950-х, а известность ему принесла главная роль в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень». Всего на счету Куравлева более 200 картин. Многим зрителям особенно запомнились его комедийные образы в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Ты – мне, я – тебе», «Не может быть», «Золотой теленок».