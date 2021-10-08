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Президент Беларуси поздравил Леонида Куравлёва с 85-летием

08 октября 2021 07:48
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Новости России. Любимый миллионами артист Леонид Куравлев отмечает юбилей. Благодаря его образу в кино, каждый знает, кому Афоня рубль должен и что там ООН по Гондурасу решила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Леонида Куравлёва с 85-летием-1

Даже непутевые персонажи в исполнении Народного артиста России получались настолько обаятельными и популярными, что в особом представлении Леонид Куравлев не нуждается. Актерская карьера с самого начала у него сложилась удачно – играл в эпизодах, еще будучи студентом.

Президент Беларуси поздравил Леонида Куравлёва с 85-летием-4

Дебютировал в кино в конце 1950-х, а известность ему принесла главная роль в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень». Всего на счету Куравлева более 200 картин. Многим зрителям особенно запомнились его комедийные образы в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Ты – мне, я – тебе», «Не может быть», «Золотой теленок».

Президент Беларуси поздравил Леонида Куравлёва с 85-летием-7

Известно, что Леонид Куравлев давно не дает интервью и не снимается в кино. От этого не угасает народная любовь к мэтру кинематографа. С 85-летием народного артиста РСФСР Леонида Куравлева поздравил Президент Беларуси.

# Звезды # общество # Александр Лукашенко # Леонид Куравлёв # Фотофакт

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