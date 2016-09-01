Президент Беларуси поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Новости Беларуси. День знаний в Беларуси. Двери более 3 тысяч школ, гимназий и лицеев сегодня распахнулись для почти миллиона учеников. Впервые в этом году за парты сели и около 110 тысяч первоклассников. Для всех учащихся этот сентябрьский день начался с тематических уроков. Своя традиция и в белорусских вузах. Сегодня там будут принимать в студенты первокурсников.

Поздравление с Днем знаний учащимся, студентам, аспирантам и педагогам направил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, передачу мудрости и опыта от родителей детям, от наставников – ученикам. Во все времена белорусы ценили образованность, мастерство и профессионализм, а сегодня именно эти качества являются гарантией благополучия и устойчивого развития страны.

По традиции в День знаний Александр Лукашенко встречается с учащимися и преподавательским составом. Сегодня Президент Беларуси посетит 13-ую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха в Минске. Подробности – уже в следующем выпуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.